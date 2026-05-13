En cent et quelques jours, en 1916 à Zurich, une troupe d'artistes investit le Cabaret Voltaire et brûle tous les codes du vieux monde. José-Louis Bocquet & Kent offrent le récit totalement inédit de la genèse du mouvement Dada et des révolutions artistiques contemporaines. 1916, au coeur d'une Europe en flammes, un groupe de jeunes artistes clament l'insoumission et la révolte des sens. Chaque soir Dada brûle tous les codes du vieux monde en un feu d'artifice artistique - chant, poésie, musique, peinture -. Depuis ce printemps 1916, dada aura irrigué toutes les formes de rébellion du XXe siècle, des surréalistes aux situationnistes, jusqu'aux punks. Dada est désormais un fait historique. L'aventure du cabaret Voltaire en est la genèse.