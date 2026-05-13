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La confiance en soi

Camille Laurans, Virginie Blondeau

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La confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de faire de belles choses même si ça fait peur. Un "Mes p'tits pourquoi" pour aider les 4-7 ans à mieux se comprendre et à être plus assurés. Des situations concrètes, avec un personnage qui permet à l'enfant de s'identifier Pourquoi peut-on avoir confiance en soi pour certaines activités, et pas pour d'autres ? Est-ce que certains mots abîment la confiance en soi ? Grâce à un petit héros qui facilite l'identification du lecteur, on explique que, avoir confiance en soi, c'est comme un superpouvoir. Un pouvoir qui vient de l'intérieur de nous et qu'il ne faut jamais cesser d'entretenir pour l'aider à grandir. Un livre pour se rassurer et prendre confiance en soi On explique que c'est normal de douter de soi quand on débute dans une activité, et que c'est possible de se faire aider. Et que, avec un mot gentil et des gens qui nous veulent du bien, on craint moins d'échouer !

Par Camille Laurans, Virginie Blondeau
Chez Editions Milan

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Auteur

Camille Laurans, Virginie Blondeau

Editeur

Editions Milan

Genre

Santé, psychologie

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La confiance en soi

Camille Laurans, Virginie Blondeau

Paru le 13/05/2026

32 pages

Editions Milan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782408063696
9782408063696
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