La confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de faire de belles choses même si ça fait peur. Un "Mes p'tits pourquoi" pour aider les 4-7 ans à mieux se comprendre et à être plus assurés. Des situations concrètes, avec un personnage qui permet à l'enfant de s'identifier Pourquoi peut-on avoir confiance en soi pour certaines activités, et pas pour d'autres ? Est-ce que certains mots abîment la confiance en soi ? Grâce à un petit héros qui facilite l'identification du lecteur, on explique que, avoir confiance en soi, c'est comme un superpouvoir. Un pouvoir qui vient de l'intérieur de nous et qu'il ne faut jamais cesser d'entretenir pour l'aider à grandir. Un livre pour se rassurer et prendre confiance en soi On explique que c'est normal de douter de soi quand on débute dans une activité, et que c'est possible de se faire aider. Et que, avec un mot gentil et des gens qui nous veulent du bien, on craint moins d'échouer !