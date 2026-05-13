Clément a peur

Un "Mes tout premiers pourquoi" pour expliquer et apprivoiser les peurs des 2-4 ans Clément est surpris par une porte qui claque, puis il a peur qu'un monstre soit sous son lit la nuit, il a peur de tomber du haut du toboggan... Le petit héros est mis en situation pour décrire la peur sous toutes ses formes, et il est fier de parvenir à la dépasser. Et on dit que tout le monde a des peurs, dont il ne faut pas se moquer ! Un documentaire qui décrit cette émotion importante On explique aux 2-4 ans que la peur est une émotion, qui arrive quand on est surpris ou qu'on se sent en danger. Cette émotion fait aussi des sensations dans le corps, comme les jambes qui tremblent ou le coeur qui bat plus fort. En collaboration avec Héloïse Junier Une collection relue par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance, pour parler aux tout-petits avec leurs mots de sujets qui les concernent vraiment. Avec un conseil donné aux parents !