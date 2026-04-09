Leçons d'aquarelle japonaise

Découvrez 16 animaux emblématiques du Japon dans un superbe manuel illustré. Après une introduction aux techniques de l'aquarelle japonaise - choix des pinceaux, du papier et harmonie entre l'eau et la couleur - suivez pas à pas la création d'adorables créatures. Renard, raganelle japonaise, shiba inu, faon de Nara, grue élégante, chat ou encore le délicat shima-enaga, petit oiseau blanc des neiges. Chaque modèle est accompagné d'un code QR donnant accès à une vidéo tutorielle, pour vous guider dans chaque étape de votre peinture. Un voyage artistique et poétique au coeur de la faune japonaise, entre douceur, symbolisme et tradition.