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Leçons d'aquarelle japonaise

Ayano Otani

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Découvrez 16 animaux emblématiques du Japon dans un superbe manuel illustré. Après une introduction aux techniques de l'aquarelle japonaise - choix des pinceaux, du papier et harmonie entre l'eau et la couleur - suivez pas à pas la création d'adorables créatures. Renard, raganelle japonaise, shiba inu, faon de Nara, grue élégante, chat ou encore le délicat shima-enaga, petit oiseau blanc des neiges. Chaque modèle est accompagné d'un code QR donnant accès à une vidéo tutorielle, pour vous guider dans chaque étape de votre peinture. Un voyage artistique et poétique au coeur de la faune japonaise, entre douceur, symbolisme et tradition.

Par Ayano Otani
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Ayano Otani

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Aquarelle

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Leçons d'aquarelle japonaise

Ayano Otani trad. Cécile Breffort

Paru le 13/05/2026

152 pages

Editions Nuinui

24,90 €

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Scannez le code barre 9782889756841
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