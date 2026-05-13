Céleste s'endort toute seule

Un "Mes tout premiers pourquoi" qui accompagne les 2-4 ans en douceur pour bien dormir Le soir, Céleste se brosse les dents, et elle écoute l'histoire lue par maman. Ces petits rituels l'aident à se calmer. Ensuite, c'est l'heure de dormir ! Maman fait un bisou à Céleste et éteint la grande lumière. Mais, dans le noir, la petite fille croit voir un monstre. Elle allume sa veilleuse, et, ouf, il disparaît ! Dans son lit, Céleste écoute les bruits, elle est rassurée d'entendre sa famille près d'elle. Elle s'endort, mais un cauchemar vient la réveiller ! Maman la console, puis Céleste s'endort pour de bon. Puis les grands vont aussi se coucher : bonne nuit, tout le monde ! On dédramatise toutes les inquiétudes des petits autour de ce moment. Un documentaire pour comprendre les bienfaits du sommeil On explique aux 2-4 ans, qui n'aiment parfois pas le moment du coucher, pourquoi il est important de se coucher tôt et de bien dormir : ça permet au corps de reprendre des forces, et d'être en forme le lendemain ! En collaboration avec Héloïse Junier Une collection relue par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance, pour parler aux tout-petits, avec leurs mots, de sujets qui les concernent vraiment. Avec un conseil donné aux parents !