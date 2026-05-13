Es-tu prêt(e) à mener l'enquête ? Il se passe de drôles de choses au château fort ! Des événements déroutants ont lieu depuis quelque temps. De mauvais tours sont joués au roi, des choses précieuses sont dérobées, des tournois sabotés... Quand ont été commis ces méfaits ? Où ont-ils eu lieu ? Comment ? Qui sont les coupables ? Pour résoudre ces énigmes, lis les témoignages, recueille les indices, et fais-les apparaître en manipulant les roues présentes en couverture. Une lecture interactive et dynamique A travers ce livre interactif, l'enfant devient un détective prêt à résoudre des enquêtes farfelues imaginées par Pascal Prévot. Interrogation de témoins, recueil des indices : il fait appel à son sens de l'observation, sa logique et son esprit de déduction pour reconstituer les faits et comprendre ce qu'il s'est passé. Un concept innovant inspiré du jeu Cluedo Sur la couverture de l'ouvrage, quatre roues crantées sont à manipuler : une pour noter le lieu du méfait, et les trois restantes pour l'objet utilisé, l'heure et le coupable. Cette fabrication originale et ingénieuse permet aux enfants de s'initier au jeu d'enquête à travers un système ludique. Une immersion captivante dans l'univers médiéval Les illustrations de Quentin Vijoux, hilarantes et pleines de vie, embarquent le lecteur dans un univers médiéval déjanté et fascinant, dans lequel on croise dragons, chevaliers et magicienne.