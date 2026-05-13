La collection de trésors

En ratissant le jardin après le déjeuner, Daisy trouve un caillou. Un caillou en forme de coeur. Un vrai trésor ! "- Regarde, Pobi ! Pobi n'en revient pas : quel beau caillou ! En plus, il est tout doux. - Tu veux bien me le prêter ? demande Pobi à Romy. Elle aimerait tant en avoir un pareil... Les deux amies partent aussitôt à la chasse aux trésors. Sur le sentier de la forêt, l'une ramasse une feuille rouge, et l'autre une pomme de pin. ". . Daisy et Pobi, un univers enchanté à découvrir dès 3 ans Meilleures amies, Daisy et Pobi habitent dans une jolie maison dans la forêt. Elles vivent des aventures du quotidien, mais toujours teintées d'une touche de fantaisie : chercher de jolis cailloux, sauter dans les flaques ou manger des crêpes avec leurs amis. Un univers enchanté et enchanteur ! Des illustrations irrésistibles et inspirantes Un univers graphique fort, avec un trait rond et chaleureux, et des couleurs à la fois douces et lumineuses. Les images de Daisy et Pobi créent un univers rêvé, dans lequel le lecteur est immédiatement transporté et a envie de s'installer. Des histoires joyeuses et à hauteur d'enfant Les histoires signées Nathalie Dargent sont joyeuses, et toujours à hauteur d'enfant. Elle sait parfaitement capter les petites choses de l'enfance et les restituer sous forme d'aventures, en plaçant l'amitié au coeur des histoires, et en véhiculant des valeurs positives.