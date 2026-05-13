La collection de trésors

En ratissant le jardin après le déjeuner, Daisy trouve un caillou. Un caillou en forme de coeur. Un vrai trésor ! "- Regarde, Pobi ! Pobi n'en revient pas : quel beau caillou ! En plus, il est tout doux. - Tu veux bien me le prêter ? demande Pobi à Romy. Elle aimerait tant en avoir un pareil... Les deux amies partent aussitôt à la chasse aux trésors. Sur le sentier de la forêt, l'une ramasse une feuille rouge, et l'autre une pomme de pin. ". . Daisy et Pobi, un univers enchanté à découvrir dès 3 ans Meilleures amies, Daisy et Pobi habitent dans une jolie maison dans la forêt. Elles vivent des aventures du quotidien, mais toujours teintées d'une touche de fantaisie : chercher de jolis cailloux, sauter dans les flaques ou manger des crêpes avec leurs amis. Un univers enchanté et enchanteur ! Des illustrations irrésistibles et inspirantes Un univers graphique fort, avec un trait rond et chaleureux, et des couleurs à la fois douces et lumineuses. Les images de Daisy et Pobi créent un univers rêvé, dans lequel le lecteur est immédiatement transporté et a envie de s'installer. Des histoires joyeuses et à hauteur d'enfant Les histoires signées Nathalie Dargent sont joyeuses, et toujours à hauteur d'enfant. Elle sait parfaitement capter les petites choses de l'enfance et les restituer sous forme d'aventures, en plaçant l'amitié au coeur des histoires, et en véhiculant des valeurs positives.
Par
Nathalie Dargent, Hyun Kim Chez
Editions Milan
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