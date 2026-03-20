Etats d'urgence

Entre Amérique, Asie et Europe, ce recueil de nouvelles " imaginaires " brode autour des événements bien réels - et documentés - qui ont entaché la Belgique en 2016, et d'autres pays du monde auparavant et par la suite. L'on y croisera un SDF rêvant d'Amérique, un spectateur de cinéma imaginatif, un ange, un foetus chagriné, ainsi que des balançoires sous le vent, le tout entrecoupé de fragments ludiques. Les événements en question constitueront la toile de fond à une interrogation plus large sur l'amitié, l'amour, la vie - si précieuse parce qu'éphémère - et à une autre encore sur ce Fatum qui en a réuni beaucoup au mauvais endroit au mauvais moment. A la terrasse des cafés, dans le métro, à l'aéroport, chez eux ou dans les rues, l'on prêtera l'oreille à leurs voix, chacune éclairant divers aspects - dont certains parfois inattendus - de ce vécu " extra-ordinaire ".