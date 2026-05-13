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Réussir l'épreuve de Maths 1re tronc commun avec Lucas

Lucas Markarian, Corinne Constantini

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Avec Lucas, le prof de maths qui cartonne en vidéo sur TikTok, réussir en maths 1re tronc commun n'a jamais été aussi simple ! Les maths, c'est simple ! - Sur chaque thème du programme de maths 1re tronc commun : - Lucas te présente les notions de cours utiles - il te donne les méthodes pour résoudre la plupart des exercices - il t'entraîne avec des exercices bien choisis - il te prépare aux contrôles en classe - Pour préparer la nouvelle épreuve, Lucas a conçu pour toi un cahier spécial de révision avec des exemples de sujets corrigés et pleins de conseils pour réussir. - Grâce à ses conseils et ses astuces, si tu utilises ce livre régulièrement, tu vas t'améliorer, tu réussiras en maths, toi aussi ! Près de 50 nouvelles vidéos - Pour t'accompagner davantage, Lucas a réalisé 50 vidéos où il t'explique les points de cours et les méthodes clés. - Grâce à ces vidéos, tu trouveras les réponses à la plupart de tes questions, et les maths te paraîtront vraiment plus simples ! L'auteur - Lucas Markarian est un jeune enseignant de mathématiques à Marseille. Son but : aider les élèves à réussir ! Comment ? En rendant les maths simples et accessibles à toutes et à tous. - N'hésite pas lui écrire sur son compte TikTok (@lucasmaths4) pour lui faire part de tes progrès et lui poser tes questions, Lucas te répondra aussi vite que possible !

Par Lucas Markarian, Corinne Constantini
Chez Hatier

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Auteur

Lucas Markarian, Corinne Constantini

Editeur

Hatier

Genre

Mathématiques

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Réussir l'épreuve de Maths 1re tronc commun avec Lucas

Lucas Markarian, Corinne Constantini

Paru le 13/05/2026

160 pages

Hatier

12,90 €

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