L'ombre du lac

Un huis clos haletant où la fiction se mélange à la réalité et dans lequel les mystères du passé viennent rattraper le présent pour le bouleverser à tout jamais. Comme chaque année, Valentine - éditrice de best-sellers en plein naufrage conjugal - revient pour les vacances dans le domaine familial niché entre forêts et lac glacé. Elle venait chercher la paix mais ne trouvera que la peur. Dès son arrivée, une enveloppe l'attend. A l'intérieur : un manuscrit anonyme retraçant sa vie... et annonçant sa mort. Quelqu'un sait. Quelqu'un la surveille. Quelqu'un a décidé de terminer l'histoire vingt-cinq ans plus tard. Dans le froid mordant de l'hiver, le passé se réveille, les anciens amis réapparaissent et les secrets refont surface. Que s'est-il réellement passé de l'autre côté du lac ?