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Premiers pas dans la prière

Jean-Marie Lustiger

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Avant-propos de Jean Duchesne. Sur un ton familier, le cardinal Lustiger encourage celles et ceux qui veulent commencer ou recommencer à prier et leur donne des conseils tout simples. Cette catéchèse ne porte pas sur les techniques de la prière, mais la situe au coeur de la vie chrétienne, comme un art de vivre la foi au quotidien. Le style est direct, sur le ton de la conversation, car ce sont des entretiens diffusés sur Radio Notre-Dame et c'est pour répondre aux demandes que le cardinal en a révisé la transcription pour qu'ils restent accessibles, en livre continuellement réimprimé depuis et à présent réédité. Jean-Marie Lustiger (1926-2007), archevêque de Paris et cardinal, est une des grandes figures de l'Eglise au XXe siècle. Sa foi de juif baptisé, attentive aux défis de l'heure, a fait entendre une parole audacieuse et claire. Jean Duchesne, écrivain, est l'exécuteur littéraire du cardinal Lustiger.

Par Jean-Marie Lustiger
Chez Ephata

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Auteur

Jean-Marie Lustiger

Editeur

Ephata

Genre

Prière et spiritualité

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Premiers pas dans la prière

Jean-Marie Lustiger

Paru le 13/05/2026

174 pages

Ephata

6,90 €

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