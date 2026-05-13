Le massage tantrique ou l'éveil des sens

Le massage tantrique s'inscrit dans la tradition du tantrisme, une doctrine issue de la spiritualité indienne. Il vise à stimuler sa sensualité et à recentrer son énergie sexuelle. Ce massage, axé sur les sensations, invite à une meilleure conscience de l'ensemble du corps afin de favoriser la circulation de l'énergie vitale. Apprendre à masser, c'est non seulement acquérir un moyen naturel et efficace d'apaiser le stress, les tensions et les noeuds émotionnels, mais c'est aussi développer ses pouvoirs de guérison et découvrir le plaisir de soigner les autres. Le massage tantrique, comme le massage ayurvédique, suit les réseaux énergétiques du corps humain, mais agit sur les chakras et met l'accent sur la zone des reins. Il dynamise, énergise et harmonise pour, finalement, agir sur notre état général. Pour les couples, il permet de réveiller sa sensibilité et sa sensualité et de redécouvrir le toucher, langage universel et vieux comme le monde. Les deux partenaires s'investissent alors complètement dans le plaisir de chaque caresse, sans but érotique ou sexuel, mais qui conduit tout naturellement à une vie amoureuse beaucoup plus riche et à une sexualité plus épanouie. Alliant témoignages, explications, connaissances sur le tantrisme et exercices concrets, cet ouvrage est un outil pratique d'apprentissage individuel, en groupe ou en couple, du massage tantrique. Avec de nombreuses photos, des instructions progressives et des conseils très clairs, il enseigne à chacun, de façon limpide et attractive, le pouvoir du toucher et offre la possibilité de révéler notre force vitale.