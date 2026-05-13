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Le Guide du pendule pour les hypersensibles - + de 40 cadrans pour transformer votre sensibilité en force dans tous les domaines de votre vie

Alisa Wabersich

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Quand le monde devient trop bruyant, le pendule vous offre un havre de calme. C'est un allié précieux pour les personnes hypersensibles, dans tous les aspects de leur vie. Dans ce livre, Alisa Wabersich, elle-même dotée d'une sensibilité exceptionnelle, vous explique avec clarté et empathie tout ce qu'il faut savoir sur l'hypersensibilité et la radiesthésie au pendule. Les personnes émotives comme vous ressentent particulièrement fort les vibrations de leur environnement ou d'elles-mêmes. Cette singularité peut être transformée en atout car elle peut vous permettre de trouver plus facilement des réponses à vos questions grâce au pendule. Découvrez plus de 40 cadrans abordant les domaines des relations, du travail ou de la spiritualité, comme " Poser des limites ", " Prendre soin de soi ", " La vie en couple ", " Indépendance professionnelle ", " Gestion d'entreprise ", " Huiles essentielles " ou " Lithothérapie ". Avec votre pendule, vous trouverez facilement votre chemin au quotidien et découvrirez la solution en vous pour vivre au mieux vos émotions. Cela renforcera considérablement votre confiance en vous et vous permettra d'aborder tous les défis de votre vie avec une plus grande sérénité. La sensibilité est un don précieux, accueillez-la avec gratitude !

Par Alisa Wabersich
Chez Medicis Edition

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Auteur

Alisa Wabersich

Editeur

Medicis Edition

Genre

Magnétisme

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Le Guide du pendule pour les hypersensibles - + de 40 cadrans pour transformer votre sensibilité en force dans tous les domaines de votre vie

Alisa Wabersich

Paru le 28/05/2026

96 pages

Medicis Edition

17,00 €

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