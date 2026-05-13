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Les meilleures expériences en Allemagne

Planet Lonely

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Le meilleur guide pour vivre des expériences inoubliables en Allemagne ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages allemands et vivre une expérience immersive du pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les villes et régions allemandes à ne pas manquer : Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, la côte baltique, la Saxe, la Bavière, la Forêt-Noire... Les meilleures expériences à vivre en Allemagne : partez sur la trace des meilleures brasseries de Bavière, glissez sur la mer Baltique jusqu'à des îles sauvages, parcourez la Suisse saxonne à pied, longez le lac de Constance à vélo ou parcourez la Route romantique en voiture, remontez le temps à Berlin, Dresde ou Erfurt... Des propositions de randonnées à pied ou à vélo, d'escapades en voiture ou de croisières fluviales pour rejoindre des sites naturels grandioses et profiter du calme de la campagne allemande. Des informations pratiques mises à jour régulièrement et les meilleurs conseils de nos experts Lonely Planet pour préparer au mieux son séjour et ses visites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Ce guide propose également des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : chemins de randonnée, gastronomie, histoire, arts, architecture... Egalement, une carte détachable du pays avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires. Le guide Meilleures expériences en Allemagne vous accompagne pendant votre séjour pour découvrir les plus belles expériences à faire en Allemagne et vivre un voyage qui sort de l'ordinaire !

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Allemagne

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Les meilleures expériences en Allemagne

Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

262 pages

Lonely Planet

17,90 €

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