Les meilleures expériences au Canada

Le meilleur guide pour vivre des expériences inoubliables au Canada ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages sauvages canadiens et vivre une expérience immersive du pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les régions canadiennes à ne pas manquer : Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard, Terre-Neuve et Labrador, Manitoba et Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest. Les meilleures expériences à vivre au Canada : participez à la Pride de Toronto ou à celle de Montréal, qui sont parmi les plus festives au monde, dégustez les surprenants vins de l'Ontario, découvrez l'histoire de la ville de Québec, explorez la baie de Fundy, dégustez des huîtres ou du homard sur l'Ile-du-Prince-Edouard, parcourez le parc national de Banff au coeur des Rocheuses canadiennes, surfez au large de l'île de Vancouver... Des propositions de randonnées à pied ou à vélo, d'escapades en voiture pour rejoindre des plages désertes, des sites naturels grandioses, des lacs paisbles ou des communautés autochtones. Des informations pratiques mises à jour régulièrement et les meilleurs conseils de nos experts Lonely Planet pour préparer au mieux son séjour et ses visites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Ce guide propose également des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : voyages en canoë, chemins de randonnée, gastronomie multiculturelle, activités hivernales, cultures autochtones... Le guide Meilleures expériences au Canada vous accompagne pendant votre séjour pour découvrir les plus belles expériences à faire au Canada et vivre un voyage qui sort de l'ordinaire !