Une exploration des racines spirituelles du yoga. Avant d'être cette pratique connue de tous, le yoga fut une quête intérieure, transmise par des voix anciennes, des chants sacrés et des textes fondateurs. Cet ouvrage propose une traversée claire et vivante à travers cinquante écrits majeurs, des Veda aux grandes Upani ad, jusqu'aux grands traités philosophiques. A la fois guide de lecture et traversée spirituelle, cet ouvrage invite à redécouvrir le yoga dans sa profondeur originelle : une voie de connaissance et de transformation.