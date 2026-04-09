Comment sceller votre propre destin

Un cosy crime anglais au succès mondial, après Comment résoudre votre propre meurtre , phénomène international salué par Amazon US, le Jimmy Fallon's Book Club et le Sunday Times. Bienvenue à Castle Knoll, un village anglais aussi charmant qu'énigmatique. Depuis qu'elle s'est installée dans l'immense manoir de sa grand-tante disparue, Annie est envahie par un étrange sentiment : certains habitants semblent l'éviter. Il suffit d'une rencontre troublante dans le parc du domaine avec Peony Lane, vieille dame excentrique et célèbre voyante, pour que sa vie bascule. Si Annie a refusé d'entendre la prédiction qui la concernait, elle n'a pu empêcher Peony de lui faire des révélations liées au passé du manoir. Quelques heures plus tard, Peony est retrouvée morte. Simple coïncidence ? Et si la prophétie n'était pas celle qu'Annie imaginait