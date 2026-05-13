LES COUPES DU MONDE COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES. Des premiers héros de 1930 aux étoiles de 2022, Icon Sport ouvre ses archives pour offrir un panorama unique de toutes les Coupes du monde, sans exception. Moments suspendus, gestes qui changent tout, drames, exploits et célébrations : ce livre réunit les photos les plus emblématiques captées par Icon Sport et ses partenaires, véritables témoins visuels de près d'un siècle de football mondial. A travers plus de 150 images incontournables, accompagnées de légendes et de textes rédigés par des spécialistes, ce bel ouvrage plonge le lecteur au coeur des instants qui ont marqué la planète football : buts mythiques, figures légendaires, révélations inattendues ou émotions gravées pour toujours. Une mémoire visuelle totale de la Coupe du monde, pensée pour les passionnés, les collectionneurs, les historiens du football... et tous ceux qui vibrent devant la plus grande compétition de ce sport.