Seuls les purs prospéreront. Nom : ... . Mission : Traquer la piste d'Ana Monrova. Nom : Ezéchiel. Mission : Retrouver Ana et Clémentine enfaisant équipe avec... . Nom : Cricket. Mission : Survivre au sein de la Fraternité. Nom : Clémentine... . Missions : Retrouver Ezéchiel et Cricket, puis découvrir pourquoi le Commandant... . Missions annexes : Trouver Ana et réactiver Myriade. Pourchasser les réplicants de la série-100. Affaiblir l'influence du culte de la Fraternité. Empêcher une nouvelle Guerre mondiale. Traduit de l'anglais par Benoît Domis