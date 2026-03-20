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Sarcophage

Philippe Dupuy

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Un monolithe doré, gigantesque, glisse sur la surface d'une mer atone. A son bord, des survivants : Isis, une jeune fille ; Julian, un vieux peintre et Bernard, critique d'art ; et puis une vieille dame, mourante. Juste avant la fin du Monde, c'est elle, la mère d'Isis, qui a construit ce navire, pour sauver du déluge son immense collection d'oeuvres d'art. L'arche sillonne les flots, silencieuse, loin des feux qui ravagent encore les terres et que l'on devine à l'horizon. Isis trompe son inquiétude et son ennui en discutant avec les autres passagers : Bernard guide l'enfant, à la demande de la vieille femme, à travers la formidable collection... Francis Picabia, Annette Messager, Picasso, Louise Bourgeois : quel rôle, à présent, pour ces oeuvres, ces vies, ces histoires ? à quoi bon l'Art, dans ce monde en ruine ? Dans le sillage de ses précédents ouvrages - J'aurais voulu faire de la bande dessinée (2020), Peindre ou ne pas peindre (2021), Mon Papa dessine des femmes nues (2022) - Philippe Dupuy (Grand Prix de la ville d'Angoulême 2008), prolonge sa réflexion sur l'Art et la création ; à l'aune, cette fois, des bouleversements écologiques et politiques contemporains. Son récit puissant célèbre la transmission, le goût du savoir, la beauté en partage et propose, à rebours des évidences, une science fiction pleine de grâce, de délicatesse et de lumière.

Par Philippe Dupuy
Chez 2042

|

Auteur

Philippe Dupuy

Editeur

2042

Genre

Divers

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Sarcophage

Philippe Dupuy

Paru le 20/03/2026

2 pages

2042

32,00 €

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