Ibiza et Formentera

Eivissa et sa citadelle, villages éclatants de blancheur du Centre, côte sauvage et escarpée du Nord, criques de rêve du Sud, Formentera et sa douceur de vivre, tables campagnardes et cafés bohèmes, temples de la nuit, fêtes légendaires et bars de plage : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Ibiza et vous en dévoilent les secrets - Des activités, des randonnées, des idées et des bons plans pour découvrir l'île autrement Un guide unique : des cartes grand format dépliables par région.