Palma, Fondation Pilar et Joan Miró, Serra de Tramuntana, Valldemossa, caps, criques aux eaux turquoise, marchés et bars à tapas, parcs naturels et marais salants, terrasses et chiringuitos, randonnées littorales ou en montagne : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Majorque et vous en dévoilent les secrets - Des randonnées, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir l'île autrement Un guide unique : des cartes grand format dépliables par ville et par région.