Publié pour la première fois en 1925, Aimez-vous les uns les autres est un court traité de philosophie spirituelle dans lequel Yram, figure singulière de l'ésotérisme français du début du XXe siècle, propose une lecture radicalement moderne du commandement évangélique le plus connu, présenté ici, non comme une morale abstraite, mais comme une loi objective de fonctionnement de l'univers et de la conscience. S'appuyant sur ses propres expériences de " dédoublement conscient " et sur une conception vibratoire du réel, Yram défend l'idée que le bonheur individuel, l'équilibre psychologique et l'harmonie sociale obéissent à une même logique : celle de l'orientation consciente de l'énergie intérieure. L'amour, compris non comme sentiment ou passion, mais comme principe de cohérence, devient alors un facteur de santé intérieure, de liberté personnelle et de pacification collective. A travers une langue d'une force singulière, Yram ne propose pas une morale, mais une physique spirituelle de l'amour : l'amour comme énergie structurante de l'univers, comme loi d'évolution, et comme condition de la survie posthume. Ce livre apparaît aujourd'hui comme un texte étonnamment contemporain : il dialogue naturellement avec les recherches actuelles sur la conscience non locale, la physique de l'information, les expériences de mort imminente et la neurospiritualité. Plus qu'un ouvrage spirituel, c'est un traité expérimental sur la transformation intérieure, écrit par un explorateur des états de conscience qui revendique l'expérience directe plutôt que la croyance.