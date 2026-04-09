Rome en famille

Le secret d'un séjour en famille réussi ? Des adresses kids-friendly, des pizzerias pour se régaler, les meilleurs glaciers, les spots pour pique-niquer, nos astuces pour soulager les gambettes, mais aussi tous les lieux de visite et nos infos pour les explorer à hauteur d'enfant : suivez le guide ! - Tout voir ! Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui vous dévoilent leurs secrets pour vous faire vivre à l'heure de Rome - Et pour les enfants ? Des activités, des anecdotes et des bons plans pour découvrir la ville en s'amusant ! Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier.