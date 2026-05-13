Chroniques sur le yoga et le tantra

Ces chroniques d'Eric Baret ont paru régulièrement dans le Journal du yoga. Eric Baret y aborde de nombreux thèmes, et d'abord bien sûr le yoga. Il y parle du tapis de yoga, des postures, du ressenti, du corps... Mais il traite aussi plus largement des sujets comme les émotions, l'amour, l'écoute, le silence, le tantra, l'advaita vedanta, la méditation, les pensées, le corps, la liberté. Son message nous invite essentiellement à l'écoute car la libération ne vient pas de ce que nous faisons, mais de la qualité de notre ouverture. Ecoute du souffle, sans le manipuler ; écoute des émotions, sans les corriger ; écoute du corps, sans chercher à le contrôler ; écoute de la vie, sans projet sur elle... Cette écoute est impersonnelle : il ne s'agit pas d'un " moi " qui observe, mais d'une disponibilité sans centre, où les tensions se résolvent d'elles-mêmes.