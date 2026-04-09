Les enquêtes de Frère Martial

Rien ne va plus à l'abbaye bénédictine de la Sainte-Croix ! Le père abbé doit subitement s'absenter et toute la vie communautaire en est bouleversée. Un précieux manuscrit est introuvable, puis c'est le talentueux Frère Clément, le plus célèbre des moines enlumineurs, qui disparaît. Frère Martial, un jeune oblat de douze ans qui rêve de devenir enlumineur, mène l'enquête avec le très âgé Frère Folcric, un sage qui décide de passer à l'action. L'intrigue plonge les jeunes lecteurs dans une atmosphère fidèle à l'esprit de la Règle de saint Benoît et aux réalités d'un monastère médiéval : silence, prière, obéissance, travail manuel et étude. Ce tome 4 drôle et captivant peut être lu indépendamment des trois autres.