Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La Grande Histoire de Picsou - Tome 03

Don Rosa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'oeuvre de Don Rosa dans un nouveau format ! Créé par Carl Barks en 1947, Picsou, le canard le plus riche du monde qui aime à plonger dans son coffre-fort rempli de pièces d'or, s'est rapidement imposé comme un des personnages les plus intéressants de l'univers Disney. Pingre et colérique, il est le héros de magnifiques aventures devenues aujourd'hui des classiques (cf. Les Ages d'or de Picsou). Pourtant c'est Don Rosa qui va marquer de son empreinte l'univers de Picsou. Ses récits sont un hommage constant au travail de Carl Barks dont il prolonge, complète et explique l'oeuvre ; allant jusqu'à créer le fameux arbre généalogique de la famille Duck et surtout proposer l'histoire de la jeunesse de Balthazar Picsou. Avec des scénarios plus épiques et matures allant parfois jusqu'au drame, avec son style graphique complexe fourmillant de détails comiques et un ton sarcastique, Don Rosa a définitivement donné à Picsou son statut de personnage iconique. C'est cette oeuvre majeure que nous vous proposons de (re)découvrir aujourd'hui avec cette magnifique collection en 10 volumes.

Par Don Rosa
Chez Glénat

|

Auteur

Don Rosa

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Grande Histoire de Picsou - Tome 03 par Don Rosa

Commenter ce livre

 

La Grande Histoire de Picsou - Tome 03

Don Rosa

Paru le 10/06/2026

208 pages

Glénat

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344075128
9782344075128
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.