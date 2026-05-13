Une histoire de la navigation au féminin

Un voyage inédit sur les mers du monde, en compagnie de femmes de caractère qui ont fait de l'océan leur horizon. L'anecdote est célèbre, Jeanne Barret dut se déguiser en homme pour rejoindre l'expédition de Bougainville en 1766. Trop longtemps, l'histoire de la navigation a été accordée au masculin seulement. De tous temps pourtant, les femmes ont plongé, pêché et collecté leur nourriture sur les rivages et dans les océans, telles les Ama au Japon qui plongent pour glaner des ormeaux ou les pêcheuses iraniennes d'Hengam qui se battent pour continuer à pouvoir travailler en mer. Partout et de tout temps, elles ont transporté leur famille vers des lieux plus propices, au gré des lunes, des inspirations ou des revers de fortunes. Elles ont conquis, défendu et vaincu. Osé, appris et exploré. Couru, joyeuses sur les mers du monde. La preuve dans ce livre qui fait la part belle à l'image, rare ou iconique. Il revisite l'histoire de la navigation, à travers 65 parcours de femmes hors du commun, qui se sont engagées sur les mers les unes pour ouvrir des mondes, les autres pour se nourrir. D'autres encore juste pour le plaisir. Le plaisir de se sentir libres. Beaucoup aujourd'hui se battent pour la sauvegarde des océans à l'image d'Isabelle Autissier, Ellen Mac Arthur, Emmanuelle Perié-Bardout, Emily Hunter ou Natacha Rault de Sea Shepherd. Comme Anita Conti ou Bobby Hunter, co-fondatrice de Greenpeace, en leur temps, avaient alerté sur les dangers de la surpêche. Sommaire 1. Exploratrices et ouvreuses de mondes 2. Pêcheuses, plongeuses, glaneuses 3. Combattantes 4. Dans la marchande 5. Voler sur les eaux, libres.