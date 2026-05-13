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#Roman étranger

Crush

Momo Yamaguchi

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24 ans, célibataire, en CDI ; Mika étouffe dans la vie confortable et solitaire qu'elle s'est construite. Dans le bureau vitré en périphérie de Tokyo qui lui vole ses journées, elle attend qu'il se passe quelque chose. Drôle, brillante et seule, elle n'a jamais touché aucun homme et ses soirées trop sages débordent de fantasmes. Un été, elle franchit le cap : elle démissionne et écrit à un jeune Américain croisé sur la plage - crush instantané. C'est le début d'une longue série de rencontres. Au fil des kilomètres de messages et des nuits sans sommeil, elle découvre l'amour avec un très petit "a" : des hommes vaguement indisponibles, pas exactement aimants, sexuellement approximatifs. Comment continuer à les désirer ? Que faire de sa solitude ? Et si l'amour existait hors des modèles datés qui paralysent nos vies sentimentales ? Avec une franchise désarmante, Momo Yamaguchi retrace l'itinéraire d'une femme qui ose enfin explorer ses désirs, en se dégageant de ceux que les hommes ont plaqués sur elle.

Par Momo Yamaguchi
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Momo Yamaguchi

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Crush

Momo Yamaguchi trad. Mathilde Janin

Paru le 13/05/2026

336 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

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