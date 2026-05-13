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Le Robert & Collins collège espagnol

Collectif, Le Robert

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La référence pour l'apprentissage de l'espagnol ! Ce dictionnaire est conçu pour les collégiens et recommandé par les enseignants. Simple d'utilisation, il permet grâce aux exemples systématiques et aux remarques pédagogiques, de bien débuter en espagnol et de s'exprimer en évitant les erreurs. Le choix n°1 des enseignants Pour maîtriser le vocabulaire de base - tout le vocabulaire utile pour s'exprimer au collège - des exemples systématiques pour bien utiliser les mots en contexte Pour progresser en grammaire - la conjugaison des verbes - un supplément pratique : les heures, les nombres... Pour éviter les erreurs : - des remarques sur les difficultés (prononciation, orthographe, usage) - des alertes sur les faux amis + un dossier culturel pour découvrir la vie en Espagne Toutes les explications dans un langage simple, sans abréviation. INCLUS : L'APPLICATION POUR REVISER LES VERBES IRREGULIERS une application ludique et efficace idéale pour mémoriser facilement tous les verbes compatible iPhone et Android 6 packs de difficulté croissante, et option Ajouter aux favoris disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store Téléchargez l'application " Le Robert Quiz Langues " pour réviser facilement la conjugaison. Configurations requises pour accéder à l'application Le Robert Quiz Langues Accessible sur Google Play Store et l'App Store. Recherchez et téléchargez l'application gratuite Le Robert Quiz Langues. Nécessite une version équivalente ou ultérieure à Android 5. 0 ou iOS 12. En cas de problème, contactez notre service Relation clients : relation. clients@lerobert. com.

Par Collectif, Le Robert
Chez Le Robert

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Auteur

Collectif, Le Robert

Editeur

Le Robert

Genre

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Le Robert & Collins collège espagnol

Collectif, Le Robert

Paru le 13/05/2026

1220 pages

Le Robert

17,90 €

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