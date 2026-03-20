La subjectivité vivante de l'art

Dans ce livre, Yvon Quiniou poursuit une réflexion sur l'art engagée dans L'art et la vie - L'illusion esthétique. La thèse de l'auteur affirme, et montre d'une manière précise, qu'une oeuvre d'art ne répond pas seulement à un souci de forme, comme une tendance formaliste tend à nous le faire croire, mais qu'elle s'enracine d'abord dans la subjectivité intime de son créateur - qui n'est pas seulement un technicien de l'art - dans laquelle il s'exprime affectivement. Du coup, elle touche aussi la subjectivité, non identique mais équivalente, de l'amateur. Le livre le confirme par une longue analyse de ce que l'auteur a éprouvé personnellement au contact de plusieurs chefs d'oeuvre dans différents registres esthétiques, dont la littérature, la musique ou le cinéma : une oeuvre d'art est bien expressive de la vie humaine !