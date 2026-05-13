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Guide pratique de l'infirmier en santé au travail

Sandra Guillot

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L'infirmier(ère) en santé au travail (IDEST) contribue à prévenir et dépister les altérations de la santé des salariés au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dans une perspective de Santé publique. Son rôle dépasse le soin : il évalue conseille oriente forme et alerte à la croisée du soin de la pédagogie de l'épidémiologie de terrain et du droit du travail. Ce guide pensé comme un compagnon de terrain présente les grandes orientations réglementaires en gestes professionnels concrets. Il offre des repères clairs des outils pratiques et immédiatement utilisables. 60 fiches sont regroupées en deux grandes parties : l'IDEST en consultation et l'IDEST sur le terrain. Une trentaine d'arbres décisionnels facilitent la mémorisation. Des check-lists des trames de consultation des modèles et des extraits réglementaires utiles structurent et simplifient la pratique quotidienne Quatorze annexes offrent des outils concrets : pré-consultation observation en visite aménagement ergonomique du poste de travail... Ces mêmes outils sont accessibles en ligne et peuvent être imprimés pour chaque consultation. Conçu pour être immédiatement exploitable cet ouvrage est le guide de référence pour la pratique quotidienne des infirmiers en santé au travail. Sandra Guillot est infirmière en santé au travail. Licenciée en sciences de l'éducation.

Par Sandra Guillot
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Sandra Guillot

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Professions médico-sociales

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Guide pratique de l'infirmier en santé au travail

Sandra Guillot

Paru le 20/05/2026

184 pages

Elsevier Masson

19,90 €

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