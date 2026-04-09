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L'exception du bien

Catherine Chalier

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Qui assiste au déchaînement de la violence au cours de l'histoire ne peut qu'être désespéré. D'autant plus que la plupart du temps, comme on a pu le constater au cours du xxe siècle, la violence est commise au nom d'idéologies qui se réclament du bien et sont capables d'entraîner l'adhésion du plus grand nombre. Au coeur de tout cela, il se trouve malgré tout des actes de bonté. Comment comprendre cela ? Faut-il y voir une manifestation de vie intérieure ? Est-ce un résidu de bonté réservé à quelques privilégiés ? L'ultime bénédiction quotidienne de la prière juive du Chemoné Esré énonce ceciA : "A Dans la lumière de ta Face, tu nous as donné, Adonaï, notre Dieu, une Torah de vie et l'amour de la bonté ("ahavat hesed"). ". . Selon ce texte, la bonté ne résulterait pas d'une décision volontaire, mais d'un don à accueillir, résultat de la bénédiction offerte au jour de la Création ? Comment retrouver à nouveau ce sens du fil de la grâce ?

Par Catherine Chalier
Chez Salvator

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Auteur

Catherine Chalier

Editeur

Salvator

Genre

Prière et spiritualité

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L'exception du bien

Catherine Chalier

Paru le 09/04/2026

192 pages

Salvator

19,90 €

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Scannez le code barre 9782706730764
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