Le Scarabée d'or suivi de La Lettre volée

Etrange, ce scarabée qui ressemble à une tête de mort. Est-ce un mauvais présage ? Legrand, lui, exilé sur l'île Sullivan, se met soudain à croire en sa bonne fortune... A peine l'a-t-il découvert dans le sable que le mystérieux insecte l'entraîne sur les traces d'un redoutable pirate, dans une folle course au trésor ! Dans La Lettre volée, le détective Dupin doit lui aussi résoudre une énigme. Alors qu'il connaît le coupable, il ne parvient pas à mettre la main sur un courrier de la plus haute importance ! A travers ces deux nouvelles, Poe nous plonge dans des aventures extraordinaires, entre codes secrets, trésor caché et enquête. - Objets d'étude : Récits d'aventures [6e] / Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? [5e] - Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre - Prolongement : A la recherche du trésor (corpus de textes).