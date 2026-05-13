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Le Scarabée d'or suivi de La Lettre volée

Edgar Allan Poe

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Etrange, ce scarabée qui ressemble à une tête de mort. Est-ce un mauvais présage ? Legrand, lui, exilé sur l'île Sullivan, se met soudain à croire en sa bonne fortune... A peine l'a-t-il découvert dans le sable que le mystérieux insecte l'entraîne sur les traces d'un redoutable pirate, dans une folle course au trésor ! Dans La Lettre volée, le détective Dupin doit lui aussi résoudre une énigme. Alors qu'il connaît le coupable, il ne parvient pas à mettre la main sur un courrier de la plus haute importance ! A travers ces deux nouvelles, Poe nous plonge dans des aventures extraordinaires, entre codes secrets, trésor caché et enquête. - Objets d'étude : Récits d'aventures [6e] / Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? [5e] - Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre - Prolongement : A la recherche du trésor (corpus de textes).

Par Edgar Allan Poe
Chez J'ai lu

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Auteur

Edgar Allan Poe

Editeur

J'ai lu

Genre

Collège

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Le Scarabée d'or suivi de La Lettre volée

Edgar Allan Poe trad. Charles Beaudelaire, Charles Baudelaire

Paru le 13/05/2026

112 pages

J'ai lu

3,00 €

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