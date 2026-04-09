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#Roman francophone

Aube de Jérusalem

Paule Amblard

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Au coeur des troubles de la grande peste et de la guerre avec les Anglais, Aurore se prépare à une journée solitaire et méditative, recluse dans sa tour près du cimetière des Innocents désormais abandonné. Sa vie bascule lorsqu'un groupe d'hommes hostiles chasse Aurore de sa tour. Tristan, un jeune paysan, prend sa défense. Les troupes anglaises sont en Bourgogne, l'avenir est sombre, et tous deux se réfugient auprès d'Eliézer et d'Agathe. Cette dernière a perdu sa fille Aube qu'elle croyait protéger de l'épidémie en l'emmenant à la campagne. Le petit groupe, Agathe, Eliézer, Aurore et Tristan, rejoints par Hugues, le frère d'Agathe, et de François Poutrain, le fossoyeur, est poussé par l'espoir de retrouver Aube à entreprendre un voyage exceptionnel qui les mènera à traverser les montagnes jusqu'à Venise, d'où ils embarqueront pour Jérusalemâ¦ Le Moyen Age est le décor de l'histoire, un cadre qui donne une distance sur ce que nous vivons aujourd'hui.

Par Paule Amblard
Chez Salvator

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Auteur

Paule Amblard

Editeur

Salvator

Genre

Moyen Age

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Aube de Jérusalem

Paule Amblard

Paru le 09/04/2026

350 pages

Salvator

21,00 €

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