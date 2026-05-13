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La disgrâce politique

Michel Hastings

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Un recul dans les sondages, l'étoile pâlissante d'un élu, la disparition d'un courtisan... et voilà le spectre de la disgrâce. Phénomène omniprésent dans l'histoire, la disgrâce politique ne cesse d'exercer son pouvoir de fascination et d'effroi. Elle évoque le destin tragique de celles et ceux dont la carrière, hier faite de grandeur, de gloire ou de célébrité, sombre soudainement dans la déchéance, l'oubli ou le déshonneur. Traversées du désert, exils forcés, exécutions... ses formes et ses effets se montrent infiniment pluriels, mais la disgrâce évoque toujours la rupture d'un lien de faveur et de considération qu'une autorité souveraine et légitime (Prince, Etat, Peuple, Opinion) avait accordé à l'un de ses sujets, devenu son protégé, son favori, sa créature. Cet ouvrage propose d'en étudier les enjeux, les modalités, les protagonistes et les répertoires psycho-affectifs, et de rechercher sous la diversité des exemples historiques, quelques invariants et structures élémentaires. Chaque disgrâce politique est en effet une parabole dont les représentations et les récits puisent dans un fonds d'archétypes et de mythes (Chute, Infortune), et leurs figures les plus symboliques (Icare, Job). Cette épaisseur anthropologique témoigne de ce dont la disgrâce est la rencontre : l'absoluité du pouvoir et le malheur de la condition humaine. Un double scandale.

Par Michel Hastings
Chez CNRS

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Auteur

Michel Hastings

Editeur

CNRS

Genre

Sociologie politique

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La disgrâce politique

Michel Hastings

Paru le 13/05/2026

280 pages

CNRS

18,00 €

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