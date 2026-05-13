Un programme complet et sans frustration pour lutter contre les inflammations et autres problèmes digestifs. Et si la santé naissait d'une véritable alliance entre votre corps et les microbiotes qui l'habitent ? Dans Symbiotique , Marion Kaplan montre comment une alimentation juste peut restaurer cette coopération essentielle et relancer les grandes fonctions du vivant. En s'appuyant sur l'alimentation ancestrale et les découvertes récentes en nutrition, elle propose un programme simple pour réduire l'inflammation, rééquilibrer le métabolisme et retrouver vitalité, énergie et clarté. Texte intégral