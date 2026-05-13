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#Essais

Symbiotique

Marion Kaplan

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Un programme complet et sans frustration pour lutter contre les inflammations et autres problèmes digestifs. Et si la santé naissait d'une véritable alliance entre votre corps et les microbiotes qui l'habitent ? Dans Symbiotique , Marion Kaplan montre comment une alimentation juste peut restaurer cette coopération essentielle et relancer les grandes fonctions du vivant. En s'appuyant sur l'alimentation ancestrale et les découvertes récentes en nutrition, elle propose un programme simple pour réduire l'inflammation, rééquilibrer le métabolisme et retrouver vitalité, énergie et clarté. Texte intégral

Par Marion Kaplan
Chez Pocket

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Auteur

Marion Kaplan

Editeur

Pocket

Genre

Autres régimes

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Symbiotique

Marion Kaplan

Paru le 13/05/2026

544 pages

Pocket

10,50 €

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ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266361323
9782266361323
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