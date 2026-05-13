Une méthode de jeûne intermittent ultra efficace pour perdre du poids et vivre plus longtemps ! Le Fasting est une méthode simple et efficace pour perdre du poids sans compter les calories ni multiplier les efforts. En espaçant les repas, le corps est naturellement amené à utiliser ses réserves de graisse comme source d'énergie, sans frustration ni obsession alimentaire, avec une énergie accrue au quotidien. Ce livre vous guide pas à pas pour adopter ce mode alimentaire et en ressentir rapidement les bénéfices. En bonus dans ce livre Pourquoi on prend du poids Les dernières découvertes sur le jeûne Comment booster les hormones brûleuses de graisse Les incroyables bénéfices du Fasting sur la santé Les deux façons d'appliquer le Fasting, pas à pas. Texte intégral