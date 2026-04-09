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J.-K. Huysmans à Lourdes

Martine Holtzmann, Frédéric Anton

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C'est lors de ses deux séjours dans le plus grand sanctuaire marial de France, que J. -K. Huysmans a collecté la matière de son oeuvre ultime : Les Foules de Lourdes (1906). 120 ans plus tard, après avoir mis leurs pas dans ceux de l'écrivain, Martine Holzmann et Frédéric Anton proposent une approche moderne de cet ouvrage majeur. S'appuyant sur des commentaires d'extraits, leur démarche vise à mettre en perspective le Lourdes du début du XXe avec le Lourdes contemporain. Leur travail se développe autour des thèmes majeurs constituant les principales facettes du livre. Ils mettent également leurs pas dans les pas de Huysmans sur le chemin de la spiritualité. Un remarquable travail où l'on perçoit la ferveur de communautés de pèlerins bigarrés, leur foi inébranlable, leur espérance du miracle, leur amour pour la Vierge Marie. "Ce qu'on demande ici par le Feu, on l'obtient par l'Eau ! "

Par Martine Holtzmann, Frédéric Anton
Chez OnTau éditions

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Auteur

Martine Holtzmann, Frédéric Anton

Editeur

OnTau éditions

Genre

Vie chrétienne

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J.-K. Huysmans à Lourdes

Martine Holtzmann, Frédéric Anton

Paru le 23/04/2026

240 pages

OnTau éditions

23,00 €

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Scannez le code barre 9782490105694
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