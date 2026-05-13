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La fille du feu

Aurélie Wellenstein

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Laissez-vous emporter par le chant du feu... Mia a tout perdu, sa famille, ses amis, son foyer. La petite fille erre dans les plaines du Grand Nord, bien loin du bush australien dont elle est originaire. En elle, un feu brûle, puissant et indomptable. Quelques kilomètres plus loin, sous les tatouages d'animaux qui recouvrent son corps, Nathanaël cache les cicatrices et le traumatisme liés à l'incendie qui l'a happé, enfant. Le musicien est venu dans le village inuit d'Ilussuaq découvrir les traditions orales qui menacent de disparaître. Son guide, Cadzow, apprécie cet homme qui veut préserver le chant des siens. Mais sous ses dehors impassibles, il est lui aussi marqué par le feu. Lorsque Cadzow abat un ours affamé rôdant dans le village, les destinées de ces trois êtres écorchés entrent en collision. La traque sera sans merci, le feu consumera tout sur son passage. Un roman onirique, hypnotique, qui raconte la souffrance de la nature face à la machine humaine, et porte une voix d'espoir.

Par Aurélie Wellenstein
Chez Pocket

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Auteur

Aurélie Wellenstein

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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La fille du feu

Aurélie Wellenstein

Paru le 13/05/2026

304 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266359153
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