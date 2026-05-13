Atlas géant des routes de France

Le compagnon indispensable pour sillonner les routes de France, dans un nouveau format géant ! L'Atlas des routes de France revient dans un nouveau format plus grand et plus lisible (25 35 cm). Très complet, ce nouveau millésime inclut : Des cartes à l'échelle 1/250 000 (1 cm = 2. 5 km) Des plans de ville très détaillés (1 cm = 150 m) Un index de 57 000 noms de lieux Des informations touristiques utiles : points d'intérêt, terrains de camping, routes touristiques... Une carte d'assemblage au verso de la couverture pour une navigation simple et pratique dans l'ouvrage