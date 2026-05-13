La plus célèbre bataille de l'Antiquité. Et si la plus célèbre bataille de l'Antiquité ne ressemblait pas à ce qu'on nous en a dit ? Depuis vingt-cinq siècles, Marathon est célébrée comme l'instant fondateur où une poignée de citoyens libres a brisé l'élan d'un empire invincible. Une victoire éclatante, presque miraculeuse, qui s'est aussi transformée en symbole : le courage contre la tyrannie, la démocratie contre le despotisme. Mais derrière le mythe, que reste-t-il de la bataille réelle ? Ce livre propose une enquête originale et radicale : retracer Marathon non telle que la mémoire l'a sculptée, mais telle qu'elle a eu lieu, dans l'improvisation, la peur et l'incertitude. Car ce que nous savons de Marathon repose sur un matériau piégé : de rares récits, écrits des décennies après les faits, filtrés par les besoins politiques d'Athènes, puis recyclés, magnifiés, redessinés au fil des siècles. En s'appuyant sur les avancées récentes de l'histoire militaire, de l'archéologie, de l'analyse des textes et même de la science du terrain, l'auteur démonte ces images trop parfaites. Non, les Grecs n'étaient pas dix fois moins nombreux. Non, les Perses n'étaient ni désorganisés ni décadents. Non, la victoire ne fut ni immédiate ni inéluctable. L'enquête se poursuit bien au-delà du champ de bataille. Car Marathon ne se limite pas à une confrontation militaire : c'est une invention politique. Les Athéniens en ont fait un moment civique. Les Romains, un précédent impérial. Les humanistes, une allégorie de la liberté. Les Etats modernes, un modèle commode pour raconter leur propre naissance. Au point que le mot "marathon' lui-même a fini par perdre tout ancrage historique pour devenir un symbole de persévérance et d'endurance sportive. Et une course célèbre en l'honneur d'un messager qui n'a, probablement, jamais existé. Ce livre ne cherche ni à démolir ni à glorifier. Il propose de voir clair, enfin. Une lecture saisissante, rigoureuse, accessible, qui invite à revisiter la plus célèbre des victoires, et à interroger ce que l'Histoire choisit de montrer... ou d'oublier.