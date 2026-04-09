Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Accorder les couleurs

Laure Ourmières

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La couleur facile ! Cet ouvrage permet de comprendre facilement comment les couleurs interagissent. Le but : savoir composer des palettes en équilibrant les proportions et en accordant les couleurs. Illustration, céramique, peinture, mosaïque... Quelle que soit la technique choisie, toute création en couleur implique la maîtrise des fondamentaux tels que la saturation d'une couleur, sa luminosité, la différence entre gammes froides et chaudes, couleurs pures et tons rompus, etc. Ces notions sont expliquées très simplement en début d'ouvrage pour rendre la théorie accessible à tous. L'autrice analyse ensuite un échantillon de ses créations, sélectionnées pour leur diversité chromatique ; la palette de chacune est présentée, les valeurs et les rapports de proportion sont mis en évidence. Une couleur ne peut être envisagée qu'en relation avec les autres ; une fois qu'on l'a compris et qu'on maîtrise ces interactions, tout est possible

Par Laure Ourmières
Chez Eyrolles

|

Auteur

Laure Ourmières

Editeur

Eyrolles

Genre

Couleurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Accorder les couleurs par Laure Ourmières

Commenter ce livre

 

Accorder les couleurs

Laure Ourmières

Paru le 09/04/2026

Eyrolles

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416017834
9782416017834
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.