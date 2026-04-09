Accorder les couleurs

La couleur facile ! Cet ouvrage permet de comprendre facilement comment les couleurs interagissent. Le but : savoir composer des palettes en équilibrant les proportions et en accordant les couleurs. Illustration, céramique, peinture, mosaïque... Quelle que soit la technique choisie, toute création en couleur implique la maîtrise des fondamentaux tels que la saturation d'une couleur, sa luminosité, la différence entre gammes froides et chaudes, couleurs pures et tons rompus, etc. Ces notions sont expliquées très simplement en début d'ouvrage pour rendre la théorie accessible à tous. L'autrice analyse ensuite un échantillon de ses créations, sélectionnées pour leur diversité chromatique ; la palette de chacune est présentée, les valeurs et les rapports de proportion sont mis en évidence. Une couleur ne peut être envisagée qu'en relation avec les autres ; une fois qu'on l'a compris et qu'on maîtrise ces interactions, tout est possible