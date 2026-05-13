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La Brève et Merveilleuse Vie d'Oscar Wao

Junot Díaz

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La saga tragi-comique d'une famille dominicaine émigrée aux Etats-Unis, à travers le regard d'Oscar, recalé de l'amour en quête d'absolu. Oscar est énorme. Au fond de la classe, isolé et définitivement hors du coup, il rêve de filles et d'aventures et ne récolte que des déceptions. La seule chose qu'il sait faire, c'est écrire et lire des histoires fantastiques. Exilé dans sa banlieue du New Jersey, il rêve de devenir le Tolkien dominicain. Mais le drame, chez Oscar, est un trait de famille. Sa brève et merveilleuse vie est frappée au fer rouge d'une malédiction ancestrale : le fukú. Partie de Saint-Domingue, cette tragédie se transmet de génération en génération, comme une mauvaise graine. La saga familiale nous mène ainsi de Belicia, la mère, fuyant son île dominicaine, à ses enfants, Lola, la fugueuse, et son frère Oscar, dont les pas reviennent inexorablement aux origines. Honte à la réputation virile et macho des hommes dominicains, Oscar porte là-bas sa virginité tardive comme un fardeau. Ce n'est pourtant pas sa honte qui le tuera. Nourrie des destins de ses aïeux brisés par la torture, la prison, l'exil et les amours impossibles, l'histoire d'Oscar s'écrit, fulgurante et désastreuse. Et rejoint la grande Histoire, celle de la dictature de Trujillo, de la diaspora dominicaine aux Etats-Unis, des promesses avortées du rêve américain. A chaque page, la plume de Junot Díaz sème ses pépites : sa langue est un patchwork, une musique, un passe muraille entre les civilisations, les êtres et les âges, et son héros poursuit, entre humour et poésie, le but ultime des hommes, l'amour. La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao a été unanimement salué par la critique et a remporté le National Book Award, puis le Prix Pulitzer 2008.

Par Junot Díaz
Chez Plon

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Auteur

Junot Díaz

Editeur

Plon

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Brève et Merveilleuse Vie d'Oscar Wao

Junot Díaz trad. Laurence Viallet

Paru le 28/05/2026

320 pages

Plon

23,00 €

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