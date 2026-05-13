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La Traversée

Jérémy Brossard

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Un récit poignant sur l'affrontement du burn-out et de la dépression sous la lumière saturée des plateaux des chaînes d'information en continu. Jérémy Brossard est journaliste à BFMTV. Présentateur en plateau, le week-end - " en incarnation ", comme on a coutume de le dire dans le jargon des chaînes d'information. Il utilise son visage, sa voix, ses mots, son corps pour transmettre ce qu'il voit, le monde tel qu'il va. Pourtant, il y a maintenant cinq ans, il s'est écroulé, frappé par la dépression. Contraint d'arrêter de travailler, il a dû parcourir un très long chemin pour retrouver la lumière. C'est cette quête difficile qu'il raconte dans ce livre à la première personne. Un témoignage lumineux sur une maladie dont peu d'hommes parlent, a fortiori lorsqu'ils sont médiatisés. Désormais soigné et suivi, l'auteur raconte sa grande traversée de ce vide sans fond que fut son effondrement mental.

Par Jérémy Brossard
Chez Plon

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Auteur

Jérémy Brossard

Editeur

Plon

Genre

Actualité médiatique France

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La Traversée

Jérémy Brossard

Paru le 13/05/2026

256 pages

Plon

20,00 €

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