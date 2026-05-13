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Dictionnaire amoureux de la méditation

Oscar Lalo

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Aucun ouvrage consacré à la méditation n'aurait pu mieux s'intituler : amoureux. De tous les paramètres dont on dispose pour évaluer son avancée sur la voie méditative, l'amour est certainement le plus pertinent. Les mots d'Oscar Lalo sont des mots d'amour, au même titre que la pratique méditative. Aucun ouvrage consacré à la méditation n'aurait pu mieux s'intituler : amoureux. De tous les paramètres dont on dispose pour évaluer son avancée sur la voie méditative, l'amour est certainement le plus pertinent. Mais ce dictionnaire ne parle pas d'amour. Il le pratique. Chaque entrée y est une méditation, chaque définition une respiration. " Ce dictionnaire ne vous mène nulle part ailleurs qu'en vous-même. Il vous invite à entrouvrir la porte du seul lieu qui vous appartienne. Et à vous en délester. La méditation laisse moins de traces qu'un oiseau prenant son envol. Elle n'appartient qu'à ceux qui ont renoncé à la mettre en cage. Elle ne connaît pas le syndrome de la page blanche. Toutes ses pages le sont. C'est son métier : recouvrir de son encre blanche les pages noires de nos fictions. Son écriture est effacement. Elle efface ce que nous avons mal écrit pendant qu'on nous tenait la main, puis nous suggère de ne rien écrire à la place. Son message est qu'elle n'en a pas. De cette non-transmission naît la compréhension. Souriez, vous êtes aimés. "

Par Oscar Lalo
Chez Plon

|

Auteur

Oscar Lalo

Editeur

Plon

Genre

Méditation

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Dictionnaire amoureux de la méditation

Oscar Lalo

Paru le 13/05/2026

912 pages

Plon

29,00 €

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