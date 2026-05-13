" Il n'y a pas de grande aventure sans risque. " A 28 ans, Brice Mouton enfourche son vélo pour parcourir dix pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Plus de 11 000 kilomètres sous un soleil brûlant, huit mois d'efforts et de solitude, mais aussi de rencontres et de moments inoubliables. Suivant les traces d'Ibn Battûta, célèbre explorateur marocain du XIVe siècle, le jeune cycliste s'élance - et c'est une première à vélo - sur des territoires que peu osent traverser, là où les guides touristiques s'arrêtent. Algérie, Libye, Egypte, Palestine, Arabie saoudite, Oman... chaque route devient un défi ; chaque échange, un apprentissage ; chaque journée, un pas vers la découverte de soi et des autres. L'Aventurier des mille salams est un récit de voyage hors norme, où l'exploit se double d'une expérience profondément humaine : une immersion patiente dans le monde arabe, qui ouvre le regard, bouscule les certitudes et fait tomber les clichés et les idées reçues. " Sur les traces d'Ibn Battûta, une quête de liberté et d'humanité. " - Patrice Franceschi