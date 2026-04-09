Peu importe ce qu'elle a été, aux yeux du monde, elle est seulement sa femme. Héra, déesse immortelle et fille de Cronos, a aidé Zeus à renverser leur père tyrannique. Depuis le mont Olympe, elle règne désormais sur le monde aux côtés de son frère. Mais ce dernier s'avère aussi impitoyable et cruel que l'était le titan déchu. Elle commence alors à s'interroger sur son propre rôle dans ce cycle de haine. Doit-elle accepter cette violence, ou trouver un avenir dans lequel elle pourra forger sa rédemption ? Traditionnellement dépeinte comme une femme jalouse et pétrie d'orgueil, pur instrument du patriarcat, Héra va chercher sa libération sous nos yeux. Découvrez un portrait implacable aux accents d'élégie, scandé par la reine des dieux elle-même avec une rage et une force inoubliables.