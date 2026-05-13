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Contes

Marie Laure de Noailles, Noailles marie laure De

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Après la parution du roman La Chambre des écureuils , du recueil d'essais Journal d'un peintre et des Poésies complètes, Seghers et 7L poursuivent la mise au jour de l'oeuvre littéraire de Marie Laure de Noailles, l'une des plus importantes mécènes du 20e siècle, figure emblématique des arts et des lettres, avec ses Contes . Figure emblématique des arts et des lettres du début du 20e siècle, mécène flamboyante, Marie Laure de Noailles fut aussi l'auteur d'une oeuvre étonnante - mêlant poésie, fiction et essais littéraires - jusqu'alors oubliée. Exhumé en octobre 2023 par les éditions Seghers et les éditions 7L et republié dans une édition de luxe (sur beau papier, reliée, cartonnée et entoilée), La Chambre des écureuils , son roman le plus abouti souvent comparé à Bonjour tristesse , a connu un succès encourageant. Saluée par la presse, favorablement accueillie en librairie, cette nouvelle édition fit passer l'oeuvre littéraire de celle que l'on prénommait " la vicomtesse du bizarre " de l'oubli à la reconnaissance. Après cette première collaboration fructueuse, Seghers et 7L ont poursuivis sa mise en lumière avec la parution de Journal d'un peintre suivi de Lettres provençales en 2024, et de Poésie en 2025. Le présent ouvrage, consacré à ses Contes , complètera la collection en rassemblant quatre récits fantastiques et oniriques : Dix ans sur terre (1937), La Tour de Babel (1942), Les Iles invisibles (1945) et La Mandragore (1945).

Par Marie Laure de Noailles, Noailles marie laure De
Chez Seghers

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Auteur

Marie Laure de Noailles, Noailles marie laure De

Editeur

Seghers

Genre

Contes et nouvelles

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Contes

Marie Laure de Noailles, Noailles marie laure De

Paru le 13/05/2026

456 pages

Seghers

25,00 €

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