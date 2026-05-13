La fille du Sud

Un premier roman sur une passion amoureuse entre deux étudiantes. " Dans cette nuit, la chaleur était étouffante. J'aurais souhaité m'arrêter là, dans cette abondance de joie. J'aurais voulu mourir là, dans la plénitude des sens, et retenir ce moment à jamais. " Une rencontre, à Paris. Deux jeunes femmes qui se croisent sur les bancs d'une fac, et qui décident de s'aimer, sans limites, dans la multitude des instants. Lorsque vient le moment de la rupture, tout demeure : les vagues du désir, l'infini des attentes, le besoin d'un corps. Pour se retrouver, Anne a quitté Paris et repris la gérance du modeste café de son village natal, en Provence. C'est là, dans ce bar perdu, qu'elle va continuer son histoire, la recherche de son absolu.